Gerade für exportorientierte Schweizer Unternehmen stellt der starke Franken vielfach auch ein Problem dar. Wie können Sie dieses Problem erfolgreich umgehen?

Wir haben den Vorteil, dass wir bereits heute eine dezentrale Produktionsorganisation haben. Mit der lokalen Produktion und Lieferantenbasis haben wir diese Währungsverwerfungen nicht. Aber es ist schon so, dass wir immer noch eine sehr starke Präsenz in der Schweiz haben. Unter dem Transformationsprojekt “Next Level” sind wir auch dieses Thema angegangen. Brauchen wir alle zentralen Positionen hier in der Schweiz und in Deutschland oder sollten wir einen Teil zumindest in unsere Absatzmärkte verschieben? Damit werden wir ein natürliches Währungs-Hedging erreichen.