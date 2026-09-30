Oetterli verordnete dem Konzern deshalb einen harten Sparkurs. Mit der erfolgreichen Umsetzung des Performance-Programms «Next Level», den eingeleiteten Strukturmassnahmen zur Konsolidierung der Standorte und der Akquisition von Barmag sei der Zeitpunkt gekommen, die Verantwortung in neue Hände zu übergeben, begründet Oetterli seinen Abgang im Communiqué selber. Der Verwaltungsrat bedankt sich für sein grosses Engagement und die «wichtigen Beiträge zur strategischen und operativen Weiterentwicklung».