Einen finanzielle Zustupf bringt der im September vollzogene Verkauf eines Grundstücks an der Klosterstrasse in Winterthur an die Immobilienfirma Allreal für 96,0 Millionen Franken. Daraus erwartet Rieter einen positiven EBIT-Beitrag in Höhe von 70 bis 75 Millionen Franken, wie es hiess.