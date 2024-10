In den Monaten Januar bis September schrumpfte der Umsatz von Rieter im Vergleich zur Vorjahresperiode um 46 Prozent auf 584 Millionen Franken, wie es am Mittwoch in einer Mitteilung hiess. Bereits zu Jahreshälfte betrug das Minus mehr als 40 Prozent. Im dritten Quartal allein halbierte sich der Umsatz auf 163 Millionen.