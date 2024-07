Sparprogramm wirkt

Dass das Unternehmen trotz des Umsatzrückgangs nicht in die Verlustzone rutschte, liegt laut den Angaben am Sparprogramm «Next Level», das vor einem Jahr lanciert worden war und dem allein 2023 fast ein Fünftel der Stellen zum Opfer gefallen waren. Das Ziel ist es, dass Rieter künftig auch während eines Abschwungs nicht in die roten Zahlen rutscht.