Zu den Fortschritten des Sparprogramms «Next Level» gab es derweil keine neuen Angaben. Mit ihm will CEO Thomas Oetterli den Konzern für die Zukunft «nachhaltig profitabel» aufstellen. In einem ersten Schritt wurden im Sommer rund 300 Arbeitsplätze in Ingolstadt und Winterthur gestrichen. Im Oktober hiess es dann, dass nun 400 bis 600 weitere Jobs in den Fabriken in Deutschland, Tschechien, Indien und China wegfallen sollen.