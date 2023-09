Das Vorgehen könnte nach Ansicht von Experten Signalwirkung für Deutschland und andere Länder in der Europäischen Union haben, in denen die Verbraucher ebenfalls unter gestiegenen Preisen ächzen. Was in Frankreich passiert, hat Gewicht: Das Land ist gemessen am Umsatz der grösste Lebensmittelmarkt der EU und hat Deutschland, Italien, Spanien und andere Länder längst abgehängt, wie aus Daten des Marktforschers IBISWorld hervorgeht. «Es geht nicht nur um die Auswirkungen auf den französischen Markt, sondern um den potenziellen Dominoeffekt», sagt Laurent Thoumine von der Beratungsfirma Accenture.