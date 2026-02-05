Die geplante Mega-Fusion in der Bergbaubranche zwischen Rio Tinto ‌und Glencore ‌ist erneut geplatzt. Rio Tinto habe die Übernahmegespräche mit dem Rivalen Glencore am ​Donnerstag beendet, teilte der weltgrösste ‌Eisenerzförderer mit. Laut ‌Rio Tinto konnte keine Einigung erzielt werden, die den Aktionären einen ausreichenden Mehrwert geboten hätte. Die im Januar angekündigte Fusion ⁠hätte das weltgrösste Bergbauunternehmen mit einem Marktwert von mehr als 200 Milliarden Dollar ​geschaffen. Es ist bereits das zweite ‌Mal in etwas ‍mehr als einem Jahr, dass die Gespräche über ​einen Zusammenschluss scheitern, nachdem Glencore bereits Ende 2024 einen Vorstoss unternommen hatte.