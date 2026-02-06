Konkret zog der Index gemäss einer Mitteilung vom Freitag im vierten Quartal von 0,27 Indexpunkten auf aktuell 0,48 Zähler an. Dies sei der stärkste Quartalsanstieg seit 1989, teilte die UBS mit. Der Risikobereich beginnt aber erst bei einem Indexpunkt, ab zwei Punkten ist von einer Immobilienblase die Rede.