"In seltenen Fällen kann sich die Mutter vollständig lockern", erklärte Rivian Geschäftsführer Scaringe in einem Schreiben an die Kunden und forderte sie zur Vorsicht auf. Es sei wichtig, potenzielle Risiken nicht zu verharmlosen, die Rückrufaktion würde von Rivian aber freiwillig durchgeführt. Zuvor waren in sieben Fällen Probleme mit der Lenkung bekannt geworden. Zu Schaden gekommen war dabei aber niemand. Rivian gilt als Tesla-Konkurrent und peilt für dieses Jahr ein Produktionsziel von 25'000 Fahrzeugen an. Im dritten Quartal produzierte Rivian 7363 Fahrzeuge und lieferte 6584 Fahrzeuge aus. Im Vorquartal hatte das Unternehmen 4401 Fahrzeuge hergestellt und 4467 an die Kunden übergeben.