In einer Anfangsphase ist Martullo selbst operativ tätig. Er hat die Fabrik in Albanien besucht, lanciert neue Modelle und will den Verkauf ankurbeln. Nicht zuletzt mit dem neuen Flagship-Store in Zürich. An der Poststrasse 8, einen Steinwurf vom Paradeplatz entfernt, sind im Geschäft derzeit noch Handwerker dabei, den Laden parat zu machen.