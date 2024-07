Preisnachlässe, eine geringere Nachfrage nach Elektroautos und eine Marge auf Fünf-Jahres-Tief: Angesichts der Flaute im Autogeschäft dürfte Tesla-Chef Elon Musk bei der Vorlage der Geschäftszahlen kommende Woche seine Ambitionen bei autonomen Fahren und Künstlicher Intelligenz in den Vordergrund stellen. «KI und Robotaxis sind eine derartig grosse Chance in den nächsten zwei, drei, fünf Jahren», sagte Paul Marino vom Finanzdienstleister GraniteShares, der Derivate auf Basis von Tesla-Aktien anbietet. «Wenn man langfristig an Tesla glaubt, nimmt man die Margen als eine Art Medizin hin.»