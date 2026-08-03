Die ​Roboter von Agile Robots werden ​bereits in verschiedenen Bereichen eingesetzt. Strategische Kooperationen gibt es unter anderem mit Tinavi ‌aus China, die orthopädische Chirurgie-Roboter herstellen und dem Neurochirurgie-Roboter-Anbieter Remebot. Während das aktuelle Geschäft stark auf Industrierobotern fusst, arbeitet das Start-up zudem ​an ​humanoiden Robotern. Um deren ⁠Fähigkeiten bei der Entscheidungsfindung zu verbessern, ist ​Agile Robots in ⁠diesem Jahr eine Partnerschaft mit Google DeepMind eingegangen. Firmenchef Chen ‌ist überzeugt, dass Roboter in Zukunft zu Konsumgütern werden. In zehn bis 15 Jahren werde der Anblick ‌von humanoiden Robotern auf der Strasse so ​alltäglich sein wie heute der von Autos, sagte er der Zeitung.