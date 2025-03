iRobot bangt nach harter Konkurrenz aus China um seine Zukunft. Das US-Unternehmen teilte im jüngsten Geschäftsbericht mit, dass es angesichts fortlaufender Verluste Zweifel gebe, dass man die in den kommenden zwölf Monaten überleben werde. Das ist eine gängige Warnung an Anleger im Fall finanzieller Schwierigkeiten. An der Börse verlor die iRobot-Aktie danach rund ein Drittel ihres Werts.