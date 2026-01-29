Im Jahr 2025 haben die Zentralbanken total 863 Tonnen Gold erworben, das sind 21 Prozent weniger als 2024. Das ist aber immer noch mehr als der jährliche Durchschnitt vor 2022, wie Krishan Gopaul, Analyst des World Gold Councils, gegenüber cash.ch im Gespräch erklärte. Die grössten Positionen erwarben die polnische Zentralbank mit 102 Tonnen, gefolgt von der Nationalbank von Kasachstan mit 57 Tonnen und der brasilianischen Notenbank mit 43 Tonnen. Gemäss WGC-Analysten dürften die Zentralbanken auch 2026 Gold kaufen und damit für eine solide Nachfrage srogen.