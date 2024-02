Abgesehen von den Zahlen sehe er das Jahr 2024 weiterhin als ein Jahr mit begrenztem Pipeline-Nachrichtenfluss, und bei den Katalysatoren, die es gibt, sehe TIGIT in der Erstlinienbehandlung von Lungenkrebs und Gazyva in der Behandlung von Lupus als hohes Risiko und Lunsumio und Columvi in der Behandlung von Blutkrebs als begrenztes Aufwärtspotenzial an.