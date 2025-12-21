Dabei ‌werde die Wirtschaftskraft eines Landes als Massstab für die Preisgestaltung herangezogen: Liege in einem Staat das Bruttoinlandsprodukt (BIP) pro Kopf über dem der USA, erwarte die Regierung in Washington dort einen entsprechend höheren Preis für Medikamente. ⁠Dies würde etwa die Schweiz betreffen, da ihre Wirtschaftsleistung pro Kopf über der der USA liegt. «Im Fall der Schweiz wäre dies mehr, im Fall ​von Italien weniger als in den USA», sagte Schinecker.