Das Forschungszentrum bietet auf 23'000 Quadratmeter Platz für bis zu 250 Forscherinnen und Forscher. Es handelt es sich um ein totalsaniertes Gebäude aus dem Jahr 2000. Roche hat 100 Millionen Franken in den Umbau investiert, wie Standortleiter Jürg Erismann erklärte. Der Umbau ist Teil einer Investition von 1,4 Milliarden Franken in den Standort Basel/Kaiseraugst AG.