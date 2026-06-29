Die Frage werde sein, ob Kunden Axelios nach Tests im Forschungsumfeld auf breiter Front einsetzen werden, sagte Evercore-Analyst Vijay Kumar. Das Functional Genomics Center Zurich ​der ​ETH Zürich und der Universität Zürich arbeitet ⁠mit sechs Sequenziergeräten von Illumina und einem Gerät von Element Biosciences. ​Catharine Aquino, Leiterin der ⁠Genomik-Abteilung am Functional Genomics Center Zurich, sagte, viele grössere Labore wie das ihre würden das Roche-Instrument wahrscheinlich ‌zunächst parallel zu bestehenden Geräten betreiben, bevor sie entschieden, ob sie Projekte darauf verlagern. Ein Grossteil des Marktes werde das Feedback der ersten Nutzer abwarten, bevor er wechsle, sagte ‌sie und verglich die Plattformabhängigkeit mit anderen Betriebssystemen.