Und es könnte noch schlimmer kommen: Denn der Markt nimmt zu Beginn des dritten Quartals gewöhnlich eine risikofreudige Haltung ein, was Schweizer Aktien nicht zugutekommt. Der SMI hat in den letzten 18 Monaten nur dreimal kurzzeitig eine Outperformance erzielt, und zwar immer in Zeiten von Marktstress, als die Anleger Zufluchtsorte suchten. Diese Perioden boten nur eine vorübergehende Erleichterung. Es würde daher im aktuellen Marktumfeld nicht überraschen, wenn sich dieser rückständige Trend fortsetzt, es sei denn, es komme zu einem neuen exogenen Schock, der Angst und Volatilität auslöst.