Ausserdem ist das Unternehmen in der Analytik und Aufbereitung von Daten aus der klinischen Routine (Real-world evidence) für die Krebsforschung tätig. Über ein ausgedehntes Netzwerk mit Krebskliniken in den USA hat Flatiron Zugang zu einem der grössten Datenbestände über diese Krankheit. Die ausgewerteten Daten wiederum verkauft Flatiron an Pharmakonzerne, die sie als Grundlage für ihre Forschungs- und Entwicklungsarbeit nutzen.