Die Preisreduktionen für Medikamente in den USA sind zum Teil drastisch. Die US-Regierung schaltete nach einer Pressekonferenz noch ein Fact-Sheet mit weiteren Details zu den einzelnen Deals auf. Demnach werde etwa Genentech den Preis für sein Grippemedikament Xofluza für Patienten, die es direkt über TrumpRx kaufen, von 168 Dollar auf 50 Dollar senken. Und Novartis werde für sein Multiple-Sklerose-Medikament Mayzent für entsprechende Patienten nur noch 1137 Dollar statt wie bisher 9987 Dollar verlangen.