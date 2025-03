«Wir sehen das Jahr 2025 als ein Jahr des Übergangs in der Pipeline, in dem mehrere Wirkstoffe von der Phase 2 in die Phase 3 übergehen, darunter sieben neue Wirkstoffe, die zum ersten Mal auf den Markt kommen.» Für Roche wäre das eine starke Bilanz, wie auch CEO Thomas Schinecker an der Investorenkonferenz zum laufenden Geschäftsjahr verdeutlichte: «Das wäre für uns wirklich ein Rekord, wenn ich das mit den letzten 10 Jahren oder so vergleiche.»