Der seit März amtierende neue Konzernchef Thomas Schinecker zeigt sich bestrebt, Roche wieder zu altem Glanz zu verhelfen. Auch Zukäufe könnten dazu beitragen, die Produktpipeline aufzupolstern, allerdings will Schinecker dabei weiterhin Augenmass walten lassen. "Wenn alles zusammenpasst und Sinn macht, dann tun wir es", sagte der CEO. "Genau so haben wir es in der Vergangenheit gemacht. Und wir haben vor, auch in Zukunft sehr diszipliniert vorzugehen und dafür zu sorgen, dass alles wissenschaftlich fundiert ist." Roche prüfe jedes Jahr Hunderte, wenn nicht Tausende Unternehmen, erklärte Schinecker. Anfang der Woche hatte der Konzern eine Kooperation mit dem US-Unternehmen Alnylam zur Entwicklung eines Bluthochdruckmedikaments vereinbart. Auf einen Medienbericht, der Konzern sei an einem Darmmedikament der britischen Biotech-Firma Roivant Sciences interessiert, ging Schinecker nicht ein.