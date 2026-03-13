Irans neuer Oberster Führer erklärte, die Strasse von Hormus müsse geschlossen bleiben, was darauf hindeutet, dass die Auseinandersetzung nach fast zwei Wochen andauernden Kämpfen noch lange nicht beigelegt ist. Brent-Rohöl wurde am Freitag mit fast 100 US-Dollar pro Barrel gehandelt, verglichen mit rund 72 US-Dollar Ende letzten Monats. In Europa erreichten die Gaspreise in der vergangenen Woche ihren grössten Anstieg seit der Energiekrise 2022, als Russland in die Ukraine einmarschierte.