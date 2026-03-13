Die von Ron Ozer, Doug King und dem ehemaligen Senior-Portfoliomanager von Millennium Management, Steve Barclay, verwalteten Hedgefonds profitierten letzte Woche von der Rohstoffvolatilität infolge des Iran-Krieges, während viele grössere Konkurrenten Verluste hinnehmen mussten.
Kings RCMA Capital erzielte mit seinem «Merchant Commodity Fund» in den fünf Tagen bis zum 6. März eine Rendite von 9,5 Prozent und legte auch in dieser Woche zu. Laut Angaben des Unternehmens stieg die Rendite in diesem Jahr auf rund 20 Prozent.
Ozers in Miami ansässiger Fonds «Statar Capital» verzeichnete letzte Woche Gewinne von 6,25 Prozent, da der Konflikt im Nahen Osten die Aussichten für die Energieversorgung trübte, wie mit der Angelegenheit vertraute Personen unter der Bedingung der Anonymität mitteilten. Dies half dem Fonds, einen Grossteil seiner Verluste aus dem Vormonat wieder wettzumachen. Ozers Fonds, der für seine risikofreudigen Investitionen in Erdgas bekannt ist und rund 2,7 Milliarden US-Dollar verwaltet, hatte im Februar etwa 10 Prozent verloren.
Es ist zwar unklar, welche Art von Transaktionen für Statar letzte Woche erfolgreich war, doch RCMA bestätigte, dass das Unternehmen mit einer breiten Palette von Wetten Gewinne erzielte, darunter auf europäisches Gas, Basismetalle, Kohle, Öl und Agrarprodukte.
«Die aktuelle Situation auf den globalen Rohstoffmärkten ist beispiellos», erklärte King in einer E-Mail. «Die Volatilität wird extrem hoch bleiben, bis mehr Sicherheit über die Schifffahrt durch die wichtigste Wasserstrasse der Welt herrscht.»
Unterdessen legte der auf Energie spezialisierte Hedgefonds «Saber Capital» von Barclays um 6,7 Prozent zu und erreichte damit laut einer mit der Angelegenheit vertrauten Person eine Rendite von 12 Prozent in diesem Jahr. Saber verwaltet rund 350 Millionen US-Dollar in mehreren separat verwalteten Konten, darunter auch Gelder von New Holland Capital, und bereitet die Auflegung eines gemischten Hedgefonds vor, fügte die Person hinzu. Vertreter von Statar und Saber lehnten eine Stellungnahme ab.
«Grösste Versorgungsunterbrechung in der Geschichte des globalen Ölmarktes»
Die Ölpreise sind stark gestiegen, da die Lieferungen durch die strategisch wichtige Strasse von Hormus aufgrund der Eskalation des Konflikts in der Region weiterhin stark eingeschränkt sind. Die Internationale Energieagentur (IEA) bezeichnete die Situation am Donnerstag als «die grösste Versorgungsunterbrechung in der Geschichte des globalen Ölmarktes» und prognostizierte, dass der Konflikt die Fördermenge in diesem Monat um 8 Millionen Barrel pro Tag reduzieren wird.
Irans neuer Oberster Führer erklärte, die Strasse von Hormus müsse geschlossen bleiben, was darauf hindeutet, dass die Auseinandersetzung nach fast zwei Wochen andauernden Kämpfen noch lange nicht beigelegt ist. Brent-Rohöl wurde am Freitag mit fast 100 US-Dollar pro Barrel gehandelt, verglichen mit rund 72 US-Dollar Ende letzten Monats. In Europa erreichten die Gaspreise in der vergangenen Woche ihren grössten Anstieg seit der Energiekrise 2022, als Russland in die Ukraine einmarschierte.
Die stark gestiegenen Energiepreise wirkten sich auf alle Anlageklassen aus, da Händler die Inflationsrisiken neu bewerteten und zahlreiche Hedgefonds, darunter Multi-Strategie-Giganten wie Balyasny Asset Management, Citadel und Millennium, in die Irre führten. Die deutlichen Unterschiede in den Gewinnen der Rohstoffsektor-Spezialisten spiegeln das Ausmass der Turbulenzen wider. Pierre Andurands «Commodities Discretionary Enhanced Fund» legte letzte Woche um 6 Prozent zu, während Pimcos «Commodity Alpha Fund» in diesem Monat um etwa 17 Prozent einbrach und die Verluste im laufenden Jahr auf rund 26 Prozent ausweitete.
Starke Kursschwankungen
Rohstoffmanager, insbesondere solche, die sich auf die volatilen Gasmärkte konzentrieren, erleben oft starke Kursschwankungen. Ozers Hedgefonds verzeichnete 2024 zwischenzeitlich einen Verlust von 13 Prozent, erholte sich dann aber und schloss das Jahr mit einem Plus von 25,3 Prozent ab, wie Bloomberg News bereits berichtete. Andurands Fonds hingegen lag im vergangenen Jahr zeitweise 60 Prozent im Minus, konnte die Verluste zum Jahresende jedoch auf 40 Prozent reduzieren, unter anderem dank Positionen in Kupfer, Silber, Gold, Zinn und CO₂-Zertifikaten.
Ozer, der zuvor für Citadel und D.E. Shaw tätig war, gründete Statar im Jahr 2018. Gas macht typischerweise den grössten Teil des Portfolios des Unternehmens aus, gefolgt von Öl, Metallen, Agrarrohstoffen und anderen Rohstoffen. RCMA Capital, gegründet 2004 als Aisling Analytics, ist der Investmentmanager des Merchant Commodity Fund. Der Vorstandsvorsitzende und Chief Operating Officer von RCMA, King, verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung im Handel mit Getreide, Futtermitteln und Erdöl und war rund zehn Jahre bei Cargill tätig.
(Bloomberg/cash)