Laut der Zürcher Kantonalbank (ZKB) belastet der stark gestiegene Kakaobohnenpreis das Unternehmen in doppelter Hinsicht: Zum einen führen die höheren Rohstoffkosten zu steigenden Schokoladenpreisen, welche die Nachfrage der Endkonsumenten belasten. Zum anderen treiben sie das Nettoumlaufvermögen in die Höhe, was sich negativ auf den Free Cash Flow auswirke. Die ZKB stuft Barry Callebaut mit «Marktgewichten» ein.