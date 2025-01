Das in Genf ansässige Unternehmen hebt die Preise in der Regel einmal im Jahr zum 1. Januar an. Preiserhöhungen können ein Hinweis auf die Nachfrage nach hochwertigen Luxusprodukten, die Material- und Arbeitskosten sowie die Inflation sein. Gold verzeichnete 2024 mit einem Anstieg von 27 Prozent den grössten jährlichen Preisanstieg seit 14 Jahren. Ein Sprecher von Rolex in Genf lehnte eine Stellungnahme zu den Preisänderungen ab.