Ein gefühltes Tauwetter in der US-Politik gegenüber Russland hat die Attraktivität des Rubels für ein klassisches Carry-Trade-Geschäft wiederbelebt. Ausländische Investoren, die sich von den anhaltenden Sanktionsrisiken nicht abschrecken lassen, wenden sich Ländern zu, die nach wie vor gute Beziehungen zu Russland unterhalten, um sich in renditestarken Rubelanlagen zu engagieren, so Iskander Lutsko, Leiter Research und Portfoliomanagement bei Istar Capital in Dubai.