Die Uhren-Titel profitieren von einem verbesserten Ausblick, welchen der britische Uhrenhändler Watches of Switzerland am Dienstag vor Börseneröffnung publiziert hatte. Watches of Switzerland präzisierte nach einem überraschend starken Ersthalbjahr die Prognose für das Geschäftsjahr 2027 am oberen Rand der zuvor genannten Spanne. Die Aktie legte im frühen Handel in London über 5 Prozent zu.
Konkret erwartet Watches of Switzerland, der in Grossbritannien am meisten Rolex-Uhren verkauft, für das laufende Geschäftsjahr neu ein Umsatzwachstum von 7 bis 10 Prozent. Im ersten Halbjahr überraschten vor allem die Umsatzzahlen in den USA. Dort stiegen die Verkäufe zu konstanten Kursen um 22 Prozent.
«Die Geschäftsentwicklung fiel besser aus als erwartet», urteilt der für Watches of Switzerland zuständige Barclays-Analyst. Auch RBC Capital Markets betrachtet die Resultate des Uhrenhändlers als «solide in einem herausfordernden makroökonomischen Umfeld». Der zuständige Analyst bescheinigt dem Unternehmen eine starke operative Umsetzung. Die Geschäftsdynamik sei sowohl in den USA als auch in Grossbritannien weiterhin gut, dies gerade im Hinblick auf die bevorstehende umsatzstarke Zeit zum Jahresende.
Damit sieht es für die Uhren- und Schmuckhändler für das wichtige Weihnachtsgeschäft wieder etwas besser aus, nachdem in den letzten Wochen und Monaten in der Branche viele Negativschlagzeilen dominiert hatten. So belasteten etwa Geschäftszahlen von LVMH, der Kering-Gruppe oder Hermès deren Aktienkurse. Nicht förderlich für die Uhrenbranche war auch die Meldung, wonach LVMH beim Schweizer Uhrenhersteller Zenith einen massiven Stellenabbau plant.
Mehr Aufschlüsse über die Entwicklung der Uhren- und Schmuckbranche erhalten Anlegerinnen und Anleger am 13. November, wenn Richemont die Halbjahreszahlen 2026/27 publiziert.