Damit sieht es für die Uhren- und Schmuckhändler für das wichtige Weihnachtsgeschäft wieder etwas besser aus, nachdem in den letzten Wochen und Monaten in der Branche viele Negativschlagzeilen dominiert hatten. So belasteten etwa Geschäftszahlen von LVMH, der Kering-Gruppe oder Hermès deren Aktienkurse. Nicht förderlich für die Uhrenbranche war auch die Meldung, wonach LVMH beim Schweizer Uhrenhersteller Zenith einen massiven Stellenabbau plant.