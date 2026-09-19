Attraktive Bewertungen

Die Erholung des Sektors spiegelt sich in den Analystenbewertungen wider. Alle vier griechischen Institute erhalten von den durch Bloomberg erfassten Analysten überwiegend positive Empfehlungen. Alfredo Alonso, Analyst der Deutschen Bank, stuft alle vier Banken auf «Kaufen» ein und verweist auf starke Ergebnisse im zweiten Quartal sowie auf angehobene Prognosen bei einigen der Institute. «Der Sektor bietet eine klare Ertragsperspektive, die unserer Ansicht nach weiterhin unterbewertet ist – insbesondere angesichts des im Vergleich zu vielen europäischen Wettbewerbern stärkeren Wachstumsausblicks», schrieb Alonso in diesem Monat in einer Analyse.