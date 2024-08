«Selbst wenn ein neuer Marktteilnehmer von der Qualität her in der Lage wäre, bei Auslaufen eines Vertrages ein Gebot für die Voreinstellung als Standard-Suchmaschine abzugeben, könnte ein solches Unternehmen nur dann konkurrieren, wenn es bereit wäre, den Partnern eine Umsatzbeteiligung von mehreren Milliarden Dollar zu zahlen und diese für etwaige Umsatzeinbussen infolge des Wechsels zu entschädigen», schrieb Richter Mehta in seinem Urteil. Google sei sich der wirtschaftlichen Folgen möglicher Änderungen bewusst. So rechne das Unternehmen mit Umsatzverlusten in Milliardenhöhe, sollte es beispielsweise künftig nicht mehr in den «Safari»-Browsern diverser Apple-Geräte als Standard-Suchmaschine eingestellt sein.