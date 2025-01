Der Umsatzeinbruch in Hainan ist ein schlechtes Omen für die Pläne, die gesamte Insel in diesem Jahr in eine zollfreie Einkaufszone zu verwandeln. Die geplante Erweiterung würde es den Marken ermöglichen, ihre eigenen Duty-Free-Läden zu betreiben, anstatt sich auf Partnerschaften mit einheimischen Anbietern wie der China Duty Free Group zu verlassen. Ein gänzlich zollfreies Hainan könnte die chinesischen Verbraucher von konkurrierenden ausländischen Duty-Free-Drehkreuzen wie Japan, Singapur und Südkorea weglocken, so die Hoffnung der Behörden.