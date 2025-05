Die Ungewissheit spiegelte sich auch im Kursverlauf des US-Dollar wider, der in der Nacht zum japanischen Yen erst deutlich zulegte und dann wieder nachgab. Der Dollar-Index notierte gut ein halbes Prozent tiefer bei 99,273 Punkten. Seit Jahresbeginn ist er wegen der Sorge vor einer Rezession in den USA um rund acht Prozent eingebrochen.