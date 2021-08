Die Schweizer Börse ist derzeit nicht zu bremsen. Nachdem der SMI sich zuletzt eine kleine Verschnaufpause gegönnt hatte, brach er Anfang August wieder leicht nach oben aus und eilt dieser Tage von Rekord zu Rekord. Allein in dieser Woche stieg der Schweizer Leitindex rund 2,4 Prozent an - Stand Freitagvormittag. Am heutigen Freitag erzielt der SMI den fünften Tag in Folge eine neue Bestmarke.

Am meisten tragen der Versicher Zurich Insurance (+6,6 Prozent) sowie der Pharmariese Roche (4,3 Prozent) zur Party bei. Die Zurich-Gruppe hat den Gewinn im ersten Halbjahr 2021 nach dem von der Coronakrise belasteten Vorjahr deutlich steigern können, wie sie am Donnerstag mitteilte. Der Pharmariese Roche wiederum hat am Montag mit einer Phase-III-Studie bei der Behandlung von Patienten mit einer bestimmten Form von Lymphkrebs die gesteckten Ziele erreicht. Analysten reagieren durchwegs positiv auf die Daten. Im Sog von Roche rücken diese Woche auch Novartis (+3,1 Prozent) überdurchschnittlich vor.

Tops und Flops der Woche im SMI

Quelle: Bloomberg. Stand: 13.08.2021, 10:00 Uhr

Aber auch zyklische Werte wie Geberit, ABB, Sika, oder Holcim können zwischen 2 und 3 Prozent zulegen. Schlechter verläuft die Woche für die Aktie des Uhren- und Schmuckkonzerns Swatch Group, die sich mit einem Wochenminus von 2,8 Prozent deutlich ans SMI-Ende setzen. Sie reagieren sensibel auf die steigenden Corona-Fallzahlen in Asien, heisst seitens von Händlern. Vor allem neue Lockdowns in China scheinen den Markt zu verunsichern. Ausserdem nähert sich so langsam der Abstieg von Swatch aus dem Leitindex SMI im September.

Am breiten Markt sind diese Woche die Aktien von Tornos (+12,8 Prozent) die grössten Gewinner. Der Werkzeugmaschinenhersteller hat es im ersten Halbjahr 2021 wieder zurück in die Gewinnzone geschafft, wie das Unternehmen am Dienstag meldete. Tornos konnte sich in allen Märkten und Produktgruppen deutlich verbessern.

Tops und Flops der Woche im SPI

Quelle: Bloomberg. Stand: 13.08.2021, 10:00 Uhr

Auch Swissquote (+12,2 Prozent) legt diese Woche an der Börse zweistellig zu. Kepler Cheuvreux hatte in Reaktion auf das Semesterergebnis das Kursziel am Montag deutlich angehoben und die Empfehlung "Buy" bekräftigt. Die Halbjahreszahlen hätten gezeigt, dass die Online-Bank von der Volatilität der Kryptowährungen und der Institutionalisierung dieser Anlageklasse stark profitiert habe, hiess es zur Begründung.

Ebenso deutlich zulegen kann diese Woche Zur Rose (+10,3 Prozent). Allein am Dienstag schossen die Aktien um 8,7 Prozent in die Höhe. Am Markt gab es dafür keine klare Erklärung. Allerdings sind auch die Anteile der Konkurrentin Shop Apotheke deutlich fester diese Woche.

Die schlechteste Woche auf dem Schweizer Aktienmarkt hat Poenina (-10,5 Prozent). Die Zürcher Kantonalbank hat als Reaktion auf einen negativen Bericht vom vergangenen Wochenende in der "SonntagsZeitung" - im Zusammenhang mit einem Betrugsfall beim Bau des Lötschberg Basis-Tunnels - das Rating für den Titel auf "Marktgewichten" von "Übergewichten" gesenkt.

(Mit Material von AWP)