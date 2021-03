Die Schweizer Börse scheint am Ende der Woche hin und hergerissen zwischen der Aussicht auf weiterhin weit offene Geldschleusen in den USA und gleichzeitig steigenden Bond-Renditen. Einer Fortsetzung des Trends am Anleihenmarkt würde die Attraktivität von Aktien schmälern. Höhere Renditen lasten tendenziell besonders auf hoch bewertete Wachstums-Aktien.

Das spürten diese Woche einmal mehr die Aktien von Zur Rose, die auf Wochensicht (Stand Freitagvormittag) ein Minus von knapp 13 Prozent aufweisen. Die Online-Apotheke, die zuletzt immer zu den Börsenüberfliegern gehört hatte, hat diese Woche die Anleger mit ihren Jahreszahlen regelrecht schockiert. Zur Rose hatte 2020 deutlich schlechter als von Analysten erwartet abgeschnitten und konnte weder mit dem Jahresergebnis noch mit dem Ausblick punkten.

Gut lief es diese Woche hingegen für Tornos. Die Aktien des Herstellers von Drehmaschinen sprangen bei überdurchschnittlichen Umsätzen allein am Mittwoch um ein Fünftel nach oben. Händler rätselten allerdings darüber, was bei dem Maschinenbauer den Kurssprung ausgelöst haben könnte. Am heutigen Freitag scheint die Rally vorerst gestoppt.

Nachvollziehbarer war diese Woche der Kursanstieg der APG-Aktie (Wochenplus aktuell: +21 Prozent). Die Aussenwerbegruppe legte Anfang der Woche überraschend solide Zahlen vor. Das Unternehmen profitiert von Öffnungsschritten und schreibt im Gesamtjahr doch wieder Gewinn. Zwar verminderte sich dieser im Vergleich zum Vorjahr um 68,3 Prozent auf 13,2 Millionen. Die Analystenschätzungen wurden damit jedoch übertroffen.

Auch die Titel von Aryzta entwickelten diese Woche bisher ausgesprochen gut (+12 Prozent). Grund: Der Backwarenkonzerns gibt Gas beim Unternehmensumbau. Aryzta machte im ersten Halbjahr 2020/21 zwar die flächendeckenden Lockdowns in Europa zu schaffen, wie das Unternehmen Anfang der Woche mitteilte. Von der Arbeit des neuen Managements und dem Verkauf des Nordamerika-Geschäfts – einem Sorgenkind des Unternehmens – zeigen sich Analysten indes angetan.

Unter den Blue Chips profitierten diese Woche einmal mehr Finanztitel wie jene der UBS von den gestiegenen US-Anleiherenditen. Die UBS-Aktie gibt heute jedoch wieder Gewinne ab, nachdem sie seit Anfang der Woche stark zugelegt hatte. Auf Wochensicht resultiert aktuell aber noch immer ein Plus von etwas mehr als 2 Prozent. Auch die Schwergewichte Nestlé und Novartis profitieren vom vorsichtigen Trend weg von Wachstums- hin zu Substanzwerten.

(Mit Material von AWP)