Die Vorabinformationen zum diesjährigen Investorentag von Swiss Re bergen keine grösseren Überraschungen. Einerseits bestätigt der führende Rückversicherer seine diesjährigen Finanzziele. So soll die Combined Ratio im Nichtleben-Geschäft etwa unter 94 Prozent zu liegen kommen und das Leben-Geschäft rund 300 Millionen Dollar zum Jahresgewinn beitragen. Andererseits will das Unternehmen ab 2024 eine Eigenkapitalrendite von 14 Prozent erzielen. Beides deckt sich mit Ende Februar gemachten Aussagen. An diesem Tag ging die Aktie um mehr als 4 Prozent tiefer aus dem Handel.

Auf dem Weg hin zu den neuen Zielen könnte die Umstellung der Rechnungslegung von US GAAP auf IFRS hilfreich sein, wie Swiss Re in einer Medienmitteilung selber einräumt. Das Unternehmen rechnet davon ausgehend nämlich mit positiven Folgen auf die Gewinnhöhe und die Eigenkapitalrendite.

Für Beobachter schenkt der Rückversicherer den Aktionärinnen und Aktionären zum Investorentag – etwas böse gesagt – alten Wein in neuen Schläuchen aus. Grössere Überraschungen würden ausbleiben und der Aktie vermutlich keine grösseren Impulse verleihen.

Die Swiss-Re-Aktie gibt im vorbörslichen Handel von Julius Bär denn auch einen Teil der frühen Gewinne preis. Zur Stunde errechnet sich noch ein Plus von 0,6 Prozent.

Fondstochter der UBS veräussert im Vorfeld Aktien

Analysten geben sich vorerst eher noch bedeckt. Sie erhoffen sich vom Investorentag selber wichtige Anhaltspunkte in Bezug auf die Realisierbarkeit der neuen Ziele sowie auf die künftige Dividendenpolitik des Rückversicherers.

Wie einer Beteiligungsmeldung an die Schweizer Börse SIX entnommen werden kann, hat sich das UBS Fund Management bei Swiss Re zuletzt wieder von Titeln getrennt. Mitte Februar mit 3 Prozent beim Rückversicherer eingestiegen (der cash Insider berichtete), hält die Fondstochter der grössten Schweizer Bank mittlerweile wieder weniger als 3 Prozent der Stimmen.

Die Beteiligungsnahme sorgte damals für Aufsehen, weil die Versicherungsanalysen der UBS schon seit geraumer Zeit eine Verkaufsempfehlung für die Aktie ausstehend haben.