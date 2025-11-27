Das Ausmass des Leids in Russland ist mit dem der Ukraine nicht vergleichbar und wird Putin wahrscheinlich kaum zum Kriegsende bewegen. Dennoch verdeutlicht es die immer höheren Kosten, die seine Entscheidung für den umfassenden Einmarsch im Februar 2022 mit sich bringt. Die Folgen treffen ihn genau zu dem Zeitpunkt, an dem die USA Druck ausüben, die Öl- und Gaseinnahmen Moskaus zu begrenzen – das ist Teil der Bemühungen der Trump-Regierung um einen Waffenstillstand.