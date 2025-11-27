Während der russische Präsident Wladimir Putins den Krieg in der Ukraine in den vierten Winter fortsetzt, müssen sich die Russen mit den wachsenden Auswirkungen auf nahezu jeden Aspekt ihres täglichen Lebens auseinandersetzen.
Dutzende Regionen in Zentral- und Südrussland spüren die Nähe des Krieges, da Drohnen und mitunter auch Raketen Energieanlagen und Wohnhäuser treffen. Fast jede Nacht heulen die Luftschutzsirenen und erinnern so unverkennbar daran, wie sich der Konflikt ausbreitet.
Abseits der Frontlinien spürt auch der Rest Russlands, einschliesslich Moskau, die wirtschaftlichen Folgen. Von Haushalten, die ihre Ausgaben für Lebensmittel reduzieren, bis hin zu angeschlagenen Stahl-, Bergbau- und Energieunternehmen – die Wirtschaft des Landes weist viele Schwächen auf. Die zuvor durch massive Konjunkturprogramme und Rekordeinnahmen im Energiesektor gestärkte Widerstandsfähigkeit wird auf die Probe gestellt.
Das Ausmass des Leids in Russland ist mit dem der Ukraine nicht vergleichbar und wird Putin wahrscheinlich kaum zum Kriegsende bewegen. Dennoch verdeutlicht es die immer höheren Kosten, die seine Entscheidung für den umfassenden Einmarsch im Februar 2022 mit sich bringt. Die Folgen treffen ihn genau zu dem Zeitpunkt, an dem die USA Druck ausüben, die Öl- und Gaseinnahmen Moskaus zu begrenzen – das ist Teil der Bemühungen der Trump-Regierung um einen Waffenstillstand.
Die Dynamik für eine Einigung wächst, die Gespräche verlagern sich nach Moskau, und es ist bekannt, dass die USA und Russland hinter den Kulissen an einem Paket arbeiten, das dem Kreml die gewünschten Sanktionserleichterungen gewähren soll.
«Angesichts der gesamtwirtschaftlichen Indikatoren wäre es im besten Interesse Russlands, den Krieg jetzt zu beenden», sagte Alexander Gabuev, Direktor des Carnegie Russia Eurasia Center in Berlin. «Um den Krieg jedoch beenden zu wollen, muss man den Abgrund vor Augen haben. Russland ist noch nicht so weit.»
Solange diese Erkenntnis ausbleibt, wird sich die Lage für die russische Bevölkerung weiter verschärfen, bevor eine Besserung eintreten kann. «Die Preise steigen mittlerweile schneller als die Löhne», sagte die 27-jährige Elena, Managerin einer Eventagentur aus der Region Moskau. Bloomberg nannte ihren echten Nachnamen nicht, um ihre Identität vor möglichen Repressalien zu schützen. Sie hat ihr Kaufverhalten geändert und kauft seit den hohen Importpreisen weniger Kleidung, dafür aber mehr einheimische Marken.
Das steht in starkem Kontrast zum Kriegsbeginn, als das Bruttoinlandsprodukt dank militärbezogener Investitionen wuchs, die bis 2024 zu einem Lohnwachstum von fast 20 Prozent führten und die Konsumnachfrage ankurbelten - aber gleichzeitig die Inflation befeuerten.
Die russische Zentralbank erhöhte die Zinsen im Oktober letzten Jahres auf ein Rekordhoch von 21 Prozent, um die Inflation zu dämpfen und die überhitzte Wirtschaft zu beruhigen. Doch obwohl die Kreditkosten gesunken sind, zeigen sich zunehmend die verzögerten Auswirkungen der geldpolitischen Straffung. Dabei wurden tiefere Ungleichgewichte in einem Land offengelegt, das zwar auf Kriegseinsätze umgerüstet wurde, aber gleichzeitig einen zivilen Wirtschaftssektor aufrechterhält.
Die Inflation ging Anfang November auf etwa 6,8 Prozent zurück, doch der Hauptgrund dafür ist die schwächere Konsumnachfrage, so das Zentrum für makroökonomische Analyse und Kurzfristprognosen (CMA-SP), das vom Bruder des russischen Verteidigungsministers geleitet wird, in seinem jüngsten Bericht. Auffällig ist, dass die Russen beim Lebensmitteleinkauf sparen, wie SberIndex, die Open-Data-Plattform der Sberbank, die Einkommen, Ausgaben und Wirtschaftstätigkeit in Echtzeit erfasst, zeigt.
«Die durchschnittlichen Ausgaben für wöchentliche Lebensmitteleinkäufe haben sich in den letzten Jahren mehr als verdoppelt», sagt Denis, 40, Manager aus Tambow in Zentralrussland. Gezwungen, ihre Ausgaben zu überdenken, kauft seine Familie nun weniger Obst und Gemüse.
Laut einer Analyse der Zeitung Kommersant sanken die Verkäufe von Milch, Schweinefleisch, Buchweizen und Reis im September und Oktober um 8 bis 10 Prozent. Die X5 Group, Russlands grösste Supermarktkette, verzeichnete im dritten Quartal zwar dank Inflation einen Umsatzanstieg, ihr Nettogewinn ging jedoch um fast 20 Prozent zurück, was auf eine schwächere Nachfrage und höhere Kosten zurückzuführen ist.
Jeder zweite Modeladen schloss
Der russische Einzelhandel befindet sich im Umbruch. Laut lokalen Medienberichten entfielen im dritten Quartal 45 Prozent aller Ladenschliessungen auf Modehändler; fast jede zweite Filiale musste schliessen. Die staatliche Zeitung «Rossijskaja Gaseta» berichtet von einem stärksten Nachfragerückgang im Elektronikmarkt seit 30 Jahren, da Käufer grössere Anschaffungen verschieben.
Der Autoabsatz sank in den ersten neun Monaten des Jahres um fast ein Viertel. Gründe hierfür sind hohe Kreditkosten und die Erhöhung einer staatlichen Recyclingsteuer, die insbesondere die Preise für Import- und Elektrofahrzeuge in die Höhe trieb. Die Regierung versucht damit, die Staatseinnahmen zu steigern und die heimischen Autohersteller zu unterstützen.
Hinzu kommen die direkten Auswirkungen der ukrainischen Militäraktionen. Ukrainische Drohnen greifen nun scheinbar ungestraft Ölraffinerien und Häfen vom Schwarzen Meer bis zur Ostseeküste an und dringen dabei mitunter bis zu 3200 Kilometer tief nach Russland vor, um Ziele in Sibirien zu erreichen.
Die Streiks haben die Krise auf dem heimischen Kraftstoffmarkt verschärft und ab Ende August zu einem sprunghaften Preisanstieg geführt. Zwar sanken die Benzinpreise im November leicht, sind aber weiterhin hoch, und in einigen Regionen kommt es nach wie vor zu Engpässen.
Viele Analysten rechnen zwar noch mit einem moderaten Wachstum in diesem und im nächsten Jahr, doch das Zentrum für Strategische Forschung, eine in Moskau ansässige Denkfabrik, kam Mitte November zu dem Schluss, dass «es fast keine Chance mehr gibt, eine Rezession zu vermeiden», da die Produktion in mehr als der Hälfte der russischen Branchen zurückgegangen sei.
Stahlnachfrage ist eingebrochen
Die Stahlindustrie befindet sich in einer Krise. Laut dem führenden Stahlhersteller Severstal PJSC ist der Gesamtverbrauch in diesem Jahr um 14 Prozent gesunken. Die Nachfrage nach Stahl im Baugewerbe ging um 10 Prozent zurück, im Maschinenbau sogar um 32 Prozent. Der Kohlebergbau steht vor seiner schwersten Krise seit zehn Jahren, da grosse Unternehmen ihre Produktion drosseln.
Auch der Bankensektor ist in einer schwierigen Lage: Der Anteil notleidender Unternehmensanleihen stieg im zweiten Quartal auf 10,4 Prozent beziehungsweise 9,1 Billionen Rubel (112 Milliarden US-Dollar), im Einzelhandel sogar auf 12 Prozent, wie die russische Zentralbank im September mitteilte.
Niedrigere Rohölpreise, Sanktionen und eine stärkere Währung führten dazu, dass die russischen Produzenten weniger Rubel pro verkauftem Barrel Öl erhielten. Dies geschah, bevor die USA, verärgert über Putins Weigerung, sich an den Friedensbemühungen zu beteiligen, im Oktober überraschend Sanktionen gegen Russlands grösste Ölproduzenten Rosneft und Lukoil verhängten.
Obwohl die Spannungen Putin wohl kaum von seinen Kriegszielen abbringen werden, hat er aktiv versucht, den Druck der USA auf die russische Wirtschaft zu verringern. Im Oktober, als Präsident Donald Trump die Entsendung von Tomahawk-Marschflugkörpern mit grösserer Reichweite nach Kiew erwog und seine Frustration über den russischen Präsidenten öffentlich kundtat, suchte Putin den Kontakt und bot weitere Friedensverhandlungen an.
Tatsächlich wurde er bei diesem Gespräch von Trumps eigenem Gesandten Steve Witkoff dazu ermutigt und beraten. Ohne eine Einigung sanken die russischen Treibstofflieferungen in der ersten Novemberhälfte auf den niedrigsten Stand seit Beginn des Ukraine-Einmarsches. Gleichzeitig ist sogar der Handelsboom Russlands mit China ins Stocken geraten.
Wirtschaftswachstum ist zurückgegangen
Das Wirtschaftswachstum verlangsamte sich im dritten Quartal auf 0,6 Prozent und blieb damit hinter den Erwartungen zurück. Das Haushaltsdefizit erreichte im Oktober 1,9 Prozent des Bruttoinlandsproudktes (BIP), und das Finanzministerium rechnet mit einem Anstieg auf 2,6 Prozent des BIP bis zum Jahresende.
«Die Widerstandsfähigkeit der russischen Wirtschaft ist stark geschwächt», sagte Oleg Buklemishev, Leiter des Zentrums für Wirtschaftspolitische Forschung an der Lomonossow-Universität Moskau. «Eine Systemkrise wird es 2026 vielleicht nicht geben, aber die wirtschaftliche Lage wird sich stetig verschlechtern.» Mit dem wachsenden Defizit erhöht die Regierung die Staatsverschuldung durch teure Inlandsverkäufe.
Die Mehrwertsteuer soll im nächsten Jahr steigen und auf einen grösseren Teil der Bevölkerung ausgeweitet werden, was kleinere Unternehmen und letztlich auch die Konsumenten treffen wird. Dadurch sollen 1,2 Billionen Rubel in die Staatskasse fliessen. Eine Technologieabgabe auf elektronische Bauteile und Geräte sowie eine Erhöhung der Kraftfahrzeugsteuer sind geplant.
Nachdem Putin den Russen versprochen hatte, die Steuern im Jahr 2023 nicht weiter zu erhöhen, wies der Kreml die Medien an, seinen Namen in Berichten über die neuen Abgaben nicht zu erwähnen, berichtete das in Russland verbotene Oppositionsmedium Meduza. «Wenn die russischen Behörden wollen, dass die Wirtschaft normal weiterläuft, müssen die militärischen Spezialoperationen eingestellt werden», sagte Buklemishev. «Ihnen ist noch nicht vollständig bewusst, dass sie diese Entscheidung treffen müssen, aber die Warnsignale sind bereits deutlich zu erkennen.»
(Bloomberg/cash)