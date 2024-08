Die Russland-Tochter der österreichischen Raiffeisen Bank International (RBI) eröffnet bis auf Weiteres keine neuen Konten für Wertpapiergeschäfte. Grund dafür sei, dass die europäischen Aufsichtsbehörden von der Bank verlangten, ihre Geschäfte in Russland abzubauen, teilte die russische Tochter der RBI am Montag mit. «Aufgrund der Weisung der EZB an die RBI-Gruppe ist die Raiffeisen Bank gezwungen, das Volumen ihrer Aktivitäten auf dem russischen Markt zu reduzieren», teilte die Bank mit.