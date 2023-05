Rückendeckung erhielt die Banken-Gruppe, die als Hausbank der konservativen Regierungspartei ÖVP gilt, zu Wochenbeginn erneut von Aussenminister Alexander Schallenberg (ÖVP). Bei einem Treffen mit seinen Amtskollegen in Brüssel sagte er zu den Teilnehmern, die sich versammelt hatten, um neue Russland-Sanktionen zu erörtern, dass Raiffeisen in dieser Frage nicht herausgegriffen werden sollte. Die Bank unterscheide sich nicht von den meisten westlichen Unternehmen, die auch weiterhin dort tätig seien, so der Minister laut einem österreichischen Beamten. Schon früher äusserte sich Schallenberg ähnlich. Weiterhin in Russland aktiv ist etwa die italienische Grossbank UniCredit.