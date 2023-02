In der Region Pskow im Westen Russlands soll eine Fabrik Industriebatterien herstellen, um Importe zu ersetzen. Ein in Tschuwaschien an der Wolga gegründetes Chemieunternehmen plant die Herstellung von Wasserstoffperoxid in Mengen, die den inländischen Bedarf vollständig decken dürften. In der Nähe von Moskau wurden Anlagen zur Herstellung von hydraulischen Geräten und Arzneimitteln in Betrieb genommen.