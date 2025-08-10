Ein zentrales Risiko bleibt die hohe Bewertung des Sektors. Ein von Goldman Sachs zusammengestellter Korb von Rüstungsaktien wird mit dem 31-fachen der erwarteten Gewinne bewertet – mehr als doppelt so hoch wie der Durchschnitt in Europa und auf Augenhöhe mit den traditionell höher bewerteten US-Werten. In Asien ist das Niveau sogar noch höher: Der dortige Bloomberg Aerospace & Defense Index liegt bei einem KGV von 36.