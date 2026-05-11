Der bereinigte Betriebsgewinn (Ebit) stieg um rund 14 Prozent auf ⁠60 Millionen Euro, wie TKMS am Montag mitteilte. Der Umsatz kletterte um ‌zehn Prozent auf 1,17 Milliarden Euro. Damit ‌übertraf der Konzern die Erwartungen ​von Analysten leicht, die im Schnitt mit einem Betriebsgewinn von 59 Millionen Euro und einem Umsatz von 1,1 Milliarden Euro gerechnet hatten. Treiber des Wachstums waren demnach die Sparten für U-Boote und Sonartechnologie. ‌Durch neue Bestellungen erreichte der Auftragseingang von 3,4 Milliarden Euro, der Auftragsbestand summierte sich Ende März auf ein neues Rekordhoch von insgesamt 20,6 ​Milliarden Euro.