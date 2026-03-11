«Die angespannte sicherheitspolitische Lage untermauert die aussichtsreiche Position des Konzerns», teilte Rheinmetall am Mittwoch weiter mit. ‌Der Konzern hatte 2025 einen Umsatzanstieg von 29 Prozent auf rund 9,9 Milliarden Euro verbucht. Das operative Ergebnis (Ebit vor Sondereffekten) ​stieg um 33 Prozent auf 1,84 Milliarden Euro. ​Vor allem das margenstarke ​Geschäft mit Waffen und Munition trug dazu bei. Der Auftragsbestand erreichte den ‌neuen Rekordwert von 63,8 (Vorjahr: 46,9) Milliarden Euro. Die Aktionäre sollen für 2025 eine kräftig erhöhte Dividende von 11,50 (8,10) Euro je ​Anteilsschein erhalten. ​Analysten hatten nach einer ⁠Vara-Umfrage im Mittel für das vergangene ​Jahr einen Umsatz ⁠von 10,1 Milliarden Euro und eine Ebit-Marge von 19 ‌Prozent erwartet. Die Dividende sahen die Experten bei 10,54 Euro je Anteilsschein. Für 2026 rechnen sie mit ‌einem Umsatz von 14,1 Milliarden Euro, ​die Marge sehen sie bei 19,6 Prozent.