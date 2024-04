Die vier Gesellschaften KNDS Deutschland, KNDS France, Rheinmetall Landsysteme und Thales Six beabsichtigten die Gründung der gemeinsamen Gesellschaft, «um die Herausforderungen an ein solch komplexes Multiplattformsystem bestmöglich und synergetisch anzunehmen». Der Ansatz des Abkommens sei geeignet, «eine faire Aufteilung der Arbeitslast in einem ausgewogenen Verhältnis von 50:50 zwischen französischen und deutschen Unternehmen sicherzustellen - auch unter Berücksichtigung der sich ergänzenden technischen Fähigkeiten und Ressourcen der Unternehmen.» Ein Vertrag solle bis 2025 realisiert werden.