Dass in letzter Zeit viel Geld in den Rüstungssektor geflossen ist, spiegelt sich auch in den Verteidigungsfonds wider. So etwa berichtet der Fondsanbieter VanEck diese Woche, sein ETF habe nun ein Volumen von vier Milliarden US-Dollar erreicht. Das ist viermal so viel wie im August 2024. Der Fonds wurde vor zwei Jahren aufgelegt. Thales, Leonardo, Palantir Technologies, Leidos Holdings und Hanwha Aerospace sind die am höchsten gewichteten Aktien.