«Wir arbeiten hier auch mit anderen Unternehmen der deutschen und norwegischen ​Wirtschaft zusammen, um ein breiteres Wirtschaftspaket zu schnüren», sagte er. «Wir fragen ab, welche Investitionsentscheidungen ‌anstehen und ob diese dann Teil sogenannter Offset Obligations werden ‌können, die für die nächsten 30 Jahre abgeschlossen werden.» TKMS ist eines von zwei Unternehmen, die von Kanada für die Lieferung von bis zu zwölf modernen U-Booten in die engere Wahl gezogen wurden. Der Konkurrent ist Hanwha Ocean aus Südkorea.