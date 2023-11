«In den kommenden Jahren bis 2030 wollen wir weltweit 55 Milliarden Euro in Erneuerbare Energien, Speichertechnologien, flexible Erzeugung und Wasserstoffprojekte investieren», kündigte Vorstandschef Markus Krebber am Dienstag beim Capital Markets Day an. Dank einer Projekt-Pipeline von über 100 Gigawatt könne der grösste deutsche Stromerzeuger sich die attraktivsten Vorhaben aussuchen.