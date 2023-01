Salesforce kündigte Anfang dieses Monats an, etwa 10 Prozent der Belegschaft abbauen und die Immobilienbestände reduzieren zu wollen, nachdem das Unternehmen während der Covid-Pandemie zu viele Leute eingestellt hatte. Das Unternehmen, das zu dieser Zeit etwa 80'000 Mitarbeiter zählte, sagte, es passe sich an vorsichtigere Ausgaben der Kunden an.