Die Aktie von Salesforce verzeichnete am Donnerstag den grössten Ein-Tages-Rückgang seit Juli 2004 und fiel um 20 Prozent auf 218,01 Dollar. Grund dafür ist die Prognose des Unternehmens, wonach der Umsatz bis Juli nur um 8 Prozent auf 9,25 Milliarden Dollar steigen werde. Dies wäre das erste Quartal mit einstelligem Umsatzwachstum in den fast zwei Jahrzehnten, in denen Salesforce an der Börse gehandelt wird.