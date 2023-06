Parallel dazu will Salesforce in den kommenden fünf Jahren insgesamt vier Milliarden Dollar in sein Grossbritannien-Geschäft stecken. Das Geld sei vor allem für die Entwicklung von KI gedacht, sagte Zahra Bahrololoumi, die Chefin des Software-Hauses im Vereinigten Königreich und Irland. Ihre Firma wolle mit der Regierung in London zusammenarbeiten, um die nächste Welle der digitalen Transformation "in dieser neuen KI-Ära" voranzutreiben.